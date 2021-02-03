Досрочная пенсия и блокировка сайтов: что обсудят в ЗакСе Петербурга 3 февраля

Пенсии, доступная среда, интернет и благотворительность, — в Петербурге депутаты готовятся впервые обсудить несколько законопроектов. Заседание в Мариинском дворце уже стартовало.

В повестке дня Законодательного Собрания на среду, 3 февраля, — более десяти вопросов.

В окончательном, третьем, чтении депутаты намерены внести изменения в отдельные законы Петербурга для противодействия коррупции. Парламентарии предлагают привести региональное законодательство в соответствие с президентскими указами. Изменения коснутся представления сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах в Сети.

Еще несколько законопроектов будет представлено впервые. Среди них – инициативы, которые будут переданы для рассмотрения на федеральном уровне.

Одна из ключевых инициатив – изменения в закон о страховых пенсиях. Депутаты Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко как авторы законопроекта отмечают, что граждане предпенсионнного возраста оказались в непростой ситуации из-за COVID-19. Люди такого возраста должны были соблюдать режим самоизоляции, что поставило под угрозу их работу и финансовое положение. Некоторых уволили, кому-то срезали зарплату.

Теперь депутаты предлагают отправить в 2021-м году на пенсию мужчин 60 лет и женщин 55 лет. Пенсионная реформа предполагает, что граждане, которые в этом году достигают прежнего пенсионного возраста, получат пенсию по старости в 2024-м году.

Еще одна инициатива, которая внесет изменения в федеральный закон, касается пожертвований благотворителей. Парламентарии хотят, чтобы такие переводы не облагались комиссией.

Кроме того, депутаты предлагают закрыть доступ к сайтам, на которых можно найти информацию о разных сильнодействующих и ядовитых веществах.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты одобрили законопроект о помощи самозанятым.