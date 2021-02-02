Сайты с ядами и веществами могут заблокировать по предложению депутатов Петербурга

В России скоро могут закрыть доступ к сайтам, на которых можно найти информацию о разных сильнодействующих и ядовитых веществах. Инициативу, которую рассмотрят на законодательном уровне, подготовили петербургские депутаты.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга предлагают внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Законопроект в первом чтении планируют рассмотреть в среду, 3 февраля, на заседании в Мариинском дворце.

Авторы законодательной инициативы, среди которых Анастасия Мельникова и Денис Четырбок, отмечают, что в Уголовном кодексе прописана ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. При этом информация о том, как их изготовить, использовать или где купить, распространяется в Интернете без ограничений.

Речь идет, в том числе об оксиметолоне, оксандролоне, тренболоне и других. Отмечается, что никаких правовых основания для блокировки сайтов, которые дают информацию о таких веществах и продают их, нет.

«Представляется, что принятие проекта закона будет способствовать повышению эффективности противодействия профилактики незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ», — говорится в пояснительной записке.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России могут отключить от глобальной Сети. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил такую возможность. По его словам, это возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США.

В разговоре с Gazeta.SPb доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор высказал мнение о том, что на такой шаг могут пойти и российские власти. По его словам, это может произойти на фоне заявлений о том, что протестные акции в стране координируются из-за рубежа.