Политолог Александр Конфисахор: вероятность отключения России от глобальной Сети велика

Разговоры о том, что Россия начнет пользоваться суверенным Рунетом, идут не первый год. На фоне новостей о том, что протестные акции в стране координируются из-за рубежа, вероятность отключения от глобальной Сети, велика, причем – по инициативе российских властей.

Мнением с Gazeta.SPb поделился доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

По его словам, испытания суверенного Рунета уже прошли.

«По официальной версии, все протесты в России координируются из-за рубежа. В связи с этим вероятность отключения России от глобальной Сети, высока. Нам будут объяснять, что все сделано для нашей пользы, но молодежь, которая не мыслит жизни без Интернета, не сможет с этим решением смириться – произойдет гигантский социальный взрыв. Властям нужно просчитать все риски и последствия», — заметил политолог.

Александр Конфисахор также пояснил: если подобное решение будет принято, жители страны не будут знать до конца, по чьей инициативе наступили изменения, российских властей или других стран.

«Не представляю, какие средства и силы нужно будет использовать, чтобы доказать молодежи, что решение, действительно, было принято не российскими властями», — добавил он.

В понедельник, 1 февраля, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил возможность отключения России от глобальной Сети. По его словам, это возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США. По мнению Медведева, такое может произойти в случае чрезвычайной ситуации, если «у кого-то совсем снесет голову». Он уточнил, что российские власти подготовили план действий на этот случай.