Медведев оценил возможность отключения России от глобальной сети

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил, возможно ли обособить Россию от глобальной сети.

Политик заявил, что отключение РФ от глобальной сети в принципе возможно, потому что «ключи от этого ларчика» находятся в Соединенных Штатах, передает РИА Новости. По мнению Медведева, такое может произойти в случае чрезвычайной ситуации, если «у кого-то совсем снесет голову».

Медведев отметил, что российские власти подготовили план действий на этот случай. Он напомним, что в мире уже звучали угрозы отключения России от систему международных расчетов SWIFT.

На фоне таких угроз, по словам зампреда Совбеза, в стране создали свою систему по передаче информации. На фоне подобных рисков в стране приняли закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог существовать автономно.

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