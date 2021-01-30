Роскомнадзор требует от Telegram остановить незаконное распространение личных данных силовиков

Роскомнадзор потребовал от руководства мессенджера Telegram прекратить нелегальное распространение личных данных граждан РФ.

Напомним, что в Telegram обнаружили открытый канал, где публикуется информация о сотрудниках правоохранительных органов, участвовавших в задержаниях на несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции прошли по всей России в прошлую субботу, 23 января.

В ведомстве считают, что нарушение конфиденциальности угрожает безопасности силовиков, данные которых по-прежнему остаются в открытом доступе. Это произошло из-за попустительства компании, убеждены в Роскомнадзоре. В заявлении оговаривается, что публикация персональной информации без согласия граждан противоречит закону «О персональных данных» и политике конфиденциальности самого Telegram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представителей «Вконтакте», Facebook, Telegram и TikTok в России вызвали в Роскомнадзор из-за публикаций с призывами к участию в незаконных митингах.