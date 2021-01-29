Представителей популярных соцсетей вызвали в Роскомнадзор за призывы к протестам

Представителей популярных соцсетей вызвали в Роскомнадзор за призывы к протестам
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах. Фото: unsplash

Представителей четырех социальных сетей обязали явиться в Роскомнадзор. Это касается специалистов TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте».

Информация об этом появилась на сайте ведомства в пятницу, 29 января. Сообщается, что представители должны явиться в Роскомнадзор и разъяснить их ответственность «за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях».

Напомним, что до этого член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов заявил об усилении Роскомнадзором борьбы с призывами к незаконным акциям в социальных сетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве ограничат движение и продажу алкоголя в центре из-за акций 31 января.

В день проведения протестов в городе будут закрыты на вход и выход семь станций метро, – «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

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