В Москве ограничат движение и продажу алкоголя в центре из-за акций 31 января

В Столице России планируют ввести ограничения из-за несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального. Власти Москвы закроют несколько станций метро и запретят продажу алкоголя в центре города.

Как сообщает РИА Новости, в день проведения протестов в городе будут закрыты на вход и выход семь станций метро, – «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Также введут ограничения для пешеходов из-за призывов к участию в незаконных акциях.

Кроме этого, по словам первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка, в центре закроют кафе и рестораны, а также запретят продажу алкоголя в стеклянной таре, передает ТАСС.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00», – заявил Немерюк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава штаба Навального объявил о проведении митингов по всем городам России 31 января.