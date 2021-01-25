Глава штаба Навального объявил, что 31 января по всей России пройдут новые митинги

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил, что 31 января пройдут новые протестные акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Волков уточнил в Twitter, что акции начнутся в 12:00 и пройдут во всех городах России. Подробности он обещал написать позднее. Информации о согласовании пока не поступало.

Напомним, прошлая акция была несогласованной. Напомним, в субботу, 23 января во многих городах России, в том числе и в Петербурге, прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального. По данным «ОВД-инфо», во время протестных акций задержали 3435 человек по всей России, из них 1360 в Москве и 523 в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Сенатской площади во время проведения несанкционированной протестной акции сотрудник ГИБДД сделал замечание одному из участников митинга.