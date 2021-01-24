В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ГИБДД

В Петербурге задержали напавшего накануне на двоих сотрудников ГИБДД мужчину.

Об этом стало известно сегодня, 24 января. Оперативники по горячим следам отыскали мужчину, которой днем ранее ударил сотрудника ДПС на Сенатской площади. Задержанным оказался 36-летний уроженец Архангельской области.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по городу, в настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на Сенатской площади во время проведения несанкционированной протестной акции сотрудник ГИБДД сделал замечание одному из участников митинга. В ответ мужчина ударил инспектора кулаком в лицо и скрылся в толпе. После он также ударил коллегу пострадавшего, который пытался задержать хулигана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения участника незаконного митинга на двоих инспекторов ДПС.