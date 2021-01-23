В Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения участника незаконного митинга на двоих инспекторов ДПС

От действий хулигана пострадали двое сотрудников ГИБДД, а не один, как предполагалось ранее. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

От действий хулигана пострадали двое сотрудников ГИБДД, а не один, как предполагалось ранее. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Следственные органы СК России по Северной столице возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Согласно материалам, предоставленным правоохранителями, в субботу, 23 января, на Сенатской площади во время проведения несанкционированной протестной акции сотрудник ГИБДД сделал замечание одному из участников митинга, потребовав соблюдать правопорядок. В ответ мужчина ударил инспектора ДПС кулаком в лицо и скрылся в толпе.

Убегая от преследования, злоумышленник также ударил коллегу пострадавшего, который пытался задержать хулигана. На данный момент найти нарушителя не удалось, розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, что сегодня в Петербурге прошел несанкционированный митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее gazeta.spb.ru подробно рассказывала о событиях этого дня.