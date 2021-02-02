Петербургские депутаты хотят отправить россиян на пенсию досрочно из-за COVID-19

Россияне могут получить возможность выйти на пенсию раньше, чем предполагает «Пенсионная реформа». Правки в федеральный закон о страховых пенсиях подготовили петербургские депутаты.

Законопроект депутатов Оксаны Дмитриевой и Сергей Трохманенко внесен в повестку дня заседания Законодательного Собрания, которое пройдет в среду, 3 февраля.

Ожидается, что инициативу рассмотрят в первом чтении.

Авторы законопроекта отмечают, что граждане предпенсионнного возраста оказались в непростой ситуации из-за коронавируса. Утверждается, что многие из них были уволены из-за требования соблюдать режим самоизоляции. Некоторых отправили в неоплачиваемые отпуска, у кого-то срезали зарплату.

Кроме того, при удаленной работе пожилые становятся первыми кандидатами на увольнение, если хуже остальных справляются со своими обязанностями.

«Многие из граждан предпенсионного возраста, с учетом ряда хронических сопутствующих заболеваний, должны соблюдать режим самоизоляции, при этом, опасаясь потерять рабочее место, а с ним и средства к существованию», — говорится в пояснительной записке. В ней также уточняется, что в результате люди предпенсионного возраста продолжают работать, подвергая здоровье риску.

Авторы законопроекта считают, что обеспечить режим самоизоляции и поддержать тех, кто уже потерял работу, могут изменения в закон о страховых пенсиях.

Депутаты предлагают отправить в 2021-м году на пенсию мужчин 60 лет и женщин 55 лет. Таким образом, это позволит выйти на пенсию мужчинам 1961-го года рождения и женщинам 1966-го года рождения.

Число пенсионеров, которые будут получать выплаты по стрости, вырастет на миллион.

Отметим, что «Пенсионная реформа» предлагает постепенное повышение пенсионного возраста. В 2021-м году право выйти на пенсию получат женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61.5 лет. Действующее законодательство предполагает, что тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости будет назначена в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, кто досрочно может выйти на пенсию.