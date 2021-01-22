Россиянам объяснили, кто может досрочно выйти на пенсию

Досрочно выйти на пенсию в России могут педагоги, врачи, жители Севера, а также работники, условия труда которых признаны вредными и опасными. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

В 2021 году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости.

В первую очередь, право на досрочный выход имеют шахтеры, горняки, спасатели и водители общественного транспорта. Медикам, учителям, представителям отдельных творческих профессий соответствующая возможность предоставляется при выслуге лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поручил подготовить новую индексацию пенсий работающих пенсионеров.