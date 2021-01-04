Путин поручил подготовить новую индексацию пенсий работающих пенсионеров

Путин поручил подготовить новую индексацию пенсий работающих пенсионеров
Поручение должно быть выполнено до 1 февраля 2021 года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Соответствующее поручение глава государства поставил перед правительством Российской Федерации.

Как сообщили на сайте Кремля, задача должна быть выполнена до 1 февраля текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам старше 45 лет начнут приходить от Пенсионного фонда уведомления о размере будущей пенсии. Сообщения будут поступать автоматически раз в три года.

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