Россиянам старше 45 лет сообщат размер будущей пенсии

Россиянам старше 45 лет начнут приходить от Пенсионного фонда уведомления о размере будущей пенсии, сообщили в Министерстве труда и социальной защите.

Как сообщает «Российская газета», граждане будут получать уведомления автоматически раз в три года. Просмотреть их можно на портале «Госуслуги».

В ведомстве пояснили, что россиян начнут уведомлять в возрасте 45 лет, поскольку к этому моменту у большинства сформировался определенный пенсионный капитал, который поможет спрогнозировать уровень будущей пенсии. Кроме того, примерно в этом возрасте люди начинают всерьез подходить к вопросу финансового положения в пожилом возрасте.

В уведомлениях ПФР будут указан примерный размер будущих выплат, полученные отчислениях, а также сроки и условия начала получения пенсии по старости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продлена «заморозка» накопительной пенсии.