В России продлена «заморозка» накопительной пенсии

С 1 января в России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года включительно. Эта мера должна уменьшит размер трансфера из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда почти на 670 млрд рублей.
Закон о заморозке накопительной пенсии был подписан 8 декабря президентом РФ Владимиром Путиным. До этого закон был принят Госдумой и Советом Федерации.
Отчисления граждан в накопительную часть пенсии (6% от заработной платы) заморозили в 2014 году, вместе с началом кризиса, связанного с конфликтом в Украине и санкциями Запада. С тех пор эти средства направляют на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам могут выплачивать пенсии в цифровых рублях. При этом глава Центробанка отметила, что решение о выпуске цифровой валюты еще не приняли.