В России продлена «заморозка» накопительной пенсии

В России продлена &#171;заморозка&#187; накопительной пенсии
Принятое решение позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в 2023 году на 669,3 миллиарда рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

С 1 января в России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года включительно. Эта мера должна уменьшит размер трансфера из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда почти на 670 млрд рублей.

Закон о заморозке накопительной пенсии был подписан 8 декабря президентом РФ Владимиром Путиным. До этого закон был принят Госдумой и Советом Федерации.

Отчисления граждан в накопительную часть пенсии (6% от заработной платы) заморозили в 2014 году, вместе с началом кризиса, связанного с конфликтом в Украине и санкциями Запада. С тех пор эти средства направляют на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам могут выплачивать пенсии в цифровых рублях. При этом глава Центробанка отметила, что решение о выпуске цифровой валюты еще не приняли.

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