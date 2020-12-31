Россиянам могут выплачивать пенсии в цифровых рублях

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в будущем россияне смогут сами выбрать, в какой форме получать пенсию — наличными, переводом на карту или счет или цифровыми рублями.

В разговоре с Сергеем Шнуровым на канале RTVI, Набиуллина объяснила, что российский пенсионеры и сейчас получают выплаты в том формате, который выбрали сами — наличными, по почте, переводом на банковский счет или карту. При этом глава Центробанка отметила, что решение о выпуске цифровой валюты еще не приняли.

Власти находятся на стадии обсуждения плюсов и минусов нового вида валюты, просчитывают технологические риски, которые могут возникнуть с её выпуском. Кроме того, важно понять, действительно ли цифровой рубль окажется полезным для граждан и бизнеса, подчеркнула Набиуллина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что часть пенсий за январь 2021 года россиянам выплатят досрочно.