В России часть пенсий за январь 2021 года выплатят досрочно

Части российских пенсионеров пенсии за январь 2021 года будут выплачены досрочно.

Пожилым россиянам, получающим выплаты через банк, средства за январь будут зачислять со вторника, 29 декабря. Тем, кто обычно получает пенсию по почте 3-го числа, выплаты будут доставлены 29 и 30 декабря.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ, доставку всех выплат за праздничные дни января ведомство завершит до конца 2020 года.

С 4 января 2021 года выплаты будут доставлять по обычному графику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году российских пенсионеров ждет ряд существенных изменений — размер страховых выплат будет увеличен, а возраст выхода на пенсии поднимут на 1,5 года и для мужчин, и для женщин.