Стало известно, какие изменения ждут росийских пенсионеров в 2021 году

Стало известно, какие изменения ждут росийских пенсионеров в 2021 году
Индексация пенсий в 2021 году коснется 36 млн россиян. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В следующем году российских пенсионеров ждет ряд существенных изменений — размер страховых выплат будет увеличен, а возраст выхода на пенсии поднимут на 1,5 года и для мужчин, и для женщин.

В 2021 году женщины смогут отправиться на пенсию с 56,5 лет, а мужчины — с 61,5 года. При этом исключительно достижения пенсионного возраста для получения выплат недостаточно, нужно иметь как минимум 12 лет рабочего стажа, а также 21 пенсионный балл. Количество коэффициентов формируется ежегодно начисленными и уплаченными страховыми взносами.

Кроме того, со следующего года размер пенсии неработающих россиян вырастет на 6,3%. В среднем по стране, таким образом, выплата составит 17,4 тысячи рублей. Согласно данным Пенсионного фонда РФ, индексация коснется 36 млн россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарплаты в России в 2021 году могут заметно снизиться.

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