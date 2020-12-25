В России могут резко упасть зарплаты в 2021 году

Выручка предприятий может упасть до 86% от докризисного уровня. Фото: pixabay

Выручка предприятий может упасть до 86% от докризисного уровня. Фото: pixabay

Зарплаты россиян в 2021 году могут снизиться на 11% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Аналитики в декабре провели исследование о бизнес-климате в России, в котором оценили перспективы роста зарплат.

Авторы исследования пришли к выводу, что экономика в следующем году будет испытывать определенные сложности. Выручка предприятий может упасть до 86% от докризисного уровня. При этом ожидается падение операционной прибыли до 88%, а спроса — до 90%, передают «Ведомости».

В то же время треть российских работников продолжит получать зарплату, поэтому снижение оплаты труда их не коснется.

Всего с сокращением зарплаты могут столкнуться более 20 млн россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России треть работодателей намерены повысить зарплаты в 2021 году.