В России треть работодателей намерены повысить зарплаты в 2021 году

В России треть работодателей намерены повысить зарплаты в 2021 году
Примерно 35% работодателей в 2021 году намерены расширить штат. Фото: pixabay

Около трети российских работодателей сообщили о намерении повысить зарплаты своим сотрудникам в следующем году. Так ответили 32% опрошенных начальников.

Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», примерно 35% работодателей в 2021 году намерены расширить штат. О планируемом открытии новых направлений деятельности сообщили также около 35% респондентов. При этом порядка четверти опрошенных заявили, что будут развиваться в одном направлении бизнеса.

Также сообщается, что 23% участников исследования хотят отправить работников на обучение, еще 19% руководителей увеличат бюджет на рекламу и маркетинг.

Однако есть и те, кто не собирается ничего менять в работе в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самые большие зарплаты декабря в Петербурге у менеджеров и продавца «Мерседесов».

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