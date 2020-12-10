Самые большие зарплаты декабря в Петербурге у менеджеров и продавца «Мерседесов»

Самые большие зарплаты декабря в Петербурге у менеджеров и продавца &#171;Мерседесов&#187;
Эксперты учитывали только вакансии, в которых указывалась заработная плата. Фото: pixabay

Аналитики сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter Северо-Запад проанализировали свыше 47 тысяч вакансий, опубликованных с 1 по 31 ноября 2020 года, выяснив самые востребованные сферы труда и уровень заработных плат.

Так, эксперты отмечают что вакансий стало меньше — за прошедший месяц их число снизилось на 3%, хотя и выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Реже ищут бухгалтеров и банковских сотрудников, а также работников гостиничного бизнеса и туризма. Отметим, что соискатели также стали менее активными — опубликовано на 3% меньше резюме, чем в октябре.

А вот средняя предлагаемая зарплата за месяц выросла на пять тысяч — до 55 408 рублей. Однако эта цифра не оправдала ожидания ищущих работу петербуржцев, которые рассчитывали, в среднем, на зарплату в 56 602 рублей. На начало декабря самой привлекательной с точки зрения оплаты труда вакансией является «Ведущий менеджер по продажам промышленного и судового оборудования», которому обещают до 500 тысяч рублей на руки.

До 350 тысяч рублей может получить «Генеральный директор/СЕО» коммерческой фирмы. Аналогичную сумму предлагают менеджеру по продажам коммерческой недвижимости и директору по продажам в автомобильном бизнесе, а также продавцу автомобилей «Мерседес-Бенц».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Петербурге курьерам стали платить на 40% больше.

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