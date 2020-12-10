Зарплата курьеров в Петербурге выросла на 40% в 2020 году

Зарплата курьеров в Петербурге выросла на 40% в 2020 году
Зарплата курьеров выросла. Фото: pixabay.com

В Петербурге зарплата курьеров с начала этого года выросла на 40 процентов и составляет сейчас 49,5 тыс. рублей.

Такие данные приводят аналитики HeadHunter. Отмечается, что ноябре спрос на курьеров в городе вырос в 2,5 раза.

В прошлом году средняя зарплата курьера составляла 35 тыс. рублей. В 2020 году спрос на курьеров вырос и работодатели предлагают за аналогичную работу в среднем 49,5 тыс. рублей.

В ноябре в Петербурге число вакансий для курьеров выросло на 150 процентов по отношению к ноябрю прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным, предложений о работе доставщиком сейчас в среднем больше, чем тех, готов откликаться на них. Чтобы привлечь внимание, работодатели повысили зарплату.

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