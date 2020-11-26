В Петербурге активно ищут курьеров: количество вакансий выросло на 117%

В Петербурге активно ищут курьеров: количество вакансий выросло на 117%
Работодатели боятся нового локдауна из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Выросло и число тех, кто хочет доставлять товары и продукты.

В Санкт-Петербурге работодатели все чаще ищут курьеров. Из-за опасений по поводу нового локдауна количество предложений о работе доставщиков выросло на 117% по сравнению с 2019 годом. Сами граждане тоже стали чаще интересоваться такой работой и охотней откликаются на нее. Об этом сообщается в исследовании, предоставленным «Авито».

Отмечается, что похожая ситуация наблюдается в регионах, но там потребность в курьерах оказалась еще выше. Согласно данным, предложений о работе доставщиком сейчас в среднем больше, чем тех, готов откликаться на них. Чтобы привлечь внимание, работодатели повысили зарплату. Сейчас курьеры в среднем зарабатывают около 42 тысяч рублей – это на 5% больше, чем прошлой осенью, но меньше, чем весной, когда пандемия только началась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге курьер так спешил, что угодил под колеса иномарки.

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