В Петербурге курьер так спешил, что угодил под колеса иномарки

В аварии пострадал курьер - после аварии он прихрамывал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал курьер - после аварии он прихрамывал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина самостоятельно встал на ноги и отправился в дальнейший путь.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 11 ноября, произошла авария с участием курьера. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Доставщик еды так спешил, что хотел проскочить на «красный». В результате на велосипедиста наехала легковушка – мужчина упал на землю, а затем самостоятельно поднялся и пошел в сторону тротуара. Кажется, доставщик сильно не пострадал, хотя свидетели уверяют, что он хромал, а велосипед был помят. Остается надеяться, что мужчина в норме.

Отмечается, что на место не выезжали медики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской произошло ДТП с участием большегруза. Легковушка получила повреждения после столкновения с фурой.