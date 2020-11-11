На Софийской произошло ДТП с участием большегруза

На Софийской произошло ДТП с участием большегруза
Кто-то мог пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Легковушка получила повреждения после столкновения с фурой.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 11 ноября, произошла авария с участием большегруза. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Софийской улице – там столкнулись легковушка и фура. По предварительным данным, отечественный автомобиль пытался перестроиться в другой ряд и устроил аварию. В результате инцидента, кажется, никто не умер. Возможно, никто не пострадал.

Сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ждановской ДТП с участием каршеринга. В результате инцидента никто не пострадал.

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