На Ждановской ДТП с участием каршеринга

В аварии никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Петроградйском районе сегодня вечером, 11 ноября, произошла авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Ждановской улице. Там по непонятной причине столкнулись два автомобиля – такси и каршеринг. В результате образовалась пробка, так что водителям советуют объезжать место инцидента. Отмечается, что никто не умер, а вот о пострадавших информации не поступало.

На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит выяснить, что стало причиной происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью сотрудники ДПС в Петербурге помогли женщине вовремя попасть в роддом. Спустя несколько часов после инцидента в дежурную часть полиции обратился петербуржец, попросивший правоохранителей о помощи.