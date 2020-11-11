Ночью сотрудники ДПС в Петербурге помогли женщине вовремя попасть в роддом

Ночью сотрудники ДПС в Петербурге помогли женщине вовремя попасть в роддом
Благодаря оперативным действиям полицейских, инцидент получил счастливое завершение. Фото: pixabay.com

Ночью 3 ноября к инспекторам дорожно-постовой службы обратился житель Северной столицы, который попросил их срочно доставить его супругу в роддом.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 3 ноября, около полуночи, на КПП «Пулковское шоссе», как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники правоохранительных органов оценили состояние роженицы и оперативно доставили её в родильный дом на улице Орджоникидзе, объяснив врачам ситуацию.

К счастью, уже два часа спустя молодая мама встретилась с новорожденным сыном. Спустя несколько часов после инцидента в дежурную часть полиции обратился петербуржец, попросивший правоохранителей о помощи. Мужчина выразил благодарность инспекторам отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД капитану полиции Александру Кусачеву и старшему прапорщику полиции Виталию Созину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 11 ноября пожарные успешно ликвидировали возгорание в квартире в Петергофе.

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