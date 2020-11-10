Спасатели потушили пожар в квартире в Петергофе

Спасатели потушили пожар в квартире в Петергофе
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во вторник вечером, 10 ноября, в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. Там загорелась квартира в двухэтажном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

В результате происшествия в доме выгорели перекрытия и обстановка на общей площади 20 квадратных метров.

Спасателям потребовалось полчаса, чтобы справиться с огнем. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и четыре единицы спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в результате пожара в Приморском районе погиб человек. По предварительным данным, он проживал один. Сообщение о пожаре диспетчер регионального управления МЧС России получил после полуночи.

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