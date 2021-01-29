Депутаты Петербурга одобрили законопроект о помощи самозанятым

Депутаты Петербурга одобрили законопроект о помощи самозанятым
Самозанятые смогут претендовать на те же меры поддержки, которые доступны представителям малого и среднего предпринимательства. Фото: pixabay

Комитет по законодательству парламента Северной столицы поддержал введение мер поддержки для самозанятых, аналогичных мерам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Одним из авторов законодательной инициативы является депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок. Парламентарий пояснил, что поддержка являет собой финансовую, имущественную, правовую, гарантийную и консультационную помощь, которую смогут получить самозанятые в рамках государственных программ и подпрограмм.

По словам зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Ольги Горышиной, на поддержку самозанятых в 2021 году планируется направить 13,9 млн рублей. Половину суммы субсидируют из федерального бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала , что депутаты Петербурга помогут театральным кассам и газетным киоскам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

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