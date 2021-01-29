Депутаты в Петербурге помогут пострадавшим из-за COVID-19 газетным киоскам и театральным кассам

В Петербурге депутаты готовят новые меры по поддержке предпринимателей. На этот раз они коснутся розничной торговли газетно-журнальной продукцией и театральных касс.

Об этом в пятницу, 29 января, сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок. По его словам, из-за пандемии пострадали предприниматели, которые занимаются розничной торговлей газетами и журналами, а также театральные кассы.

Теперь парламентарии предлагают освободить их от арендной платы за второй квартал года. Предполагается, что получить такую льготы смогут предприниматели, чьи точки расположены в непосредственной близости от метро. Уточняется, что газетные киоски и театральные кассы не смогли получить от города поддержки во время пандемии коронавируса.

Законопроект предварительно поддержали на заседании комитета по законодательству петербургского ЗакСа.

Отметим, что в Петербурге приняли несколько пакетов мер, которые должны были облегчить жизнь сферам, пострадавшим от коронавируса. Они предполагают, в том числе и налоговые каникулы.

Ожидается, что в ближайшие дни в Петербурге все же несколько ослабят «коронавирусные» ограничительные меры. Впрочем, рассчитывать на многое не приходится.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов уже заявил, что коронавирус, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, никуда не ушел.

«Поэтому самое главное — избегать мест массового скопления людей и соблюдать правила», — сообщил он, дав понять, что власти не собираются разрешать проведение массовых мероприятий и отменять масочный режим.

Горожане, впрочем, надеются на то, что, по примеру Москвы, Петербург разрешит продавать до 50% билетов кинотеатрам и концертным площадкам. Дадут ли работать заведениям общепита в торговых центрах, — вопрос. Сами рестораторы, как писала Gazeta.SPb, уже потеряли надежды на эффективное взаимодействие со Смольным.