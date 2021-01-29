Смольный не спешит отменять «ковидные» ограничения: на что рассчитывать и какие запреты останутся

Петербуржцев, по всей видимости, едва ли удовлетворят меры по снятию ограничений, которые Смольный может предпринять в ближайшее время. Губернатор Александр Бегов уже заявил, что «коронавирус никуда не делся». Так что, судя по всему, больших изменений в жизни города ждать не стоит.

В Петербурге к концу подходит действие последней редакции постановления городского правительства №121, по которому Северная столица живет во время пандемии коронавируса. Его срок истекает 31 января.

Ожидается, что на этот раз Смольный несколько ослабит ограничения. Эпидемиологическая ситуация в городе постепенно налаживается – больные коронавирусом стали меньше обращаться в больницы, констатируют снижение числа госпитализаций. При этом Межведомственный координационный совет в своем отчете подтвердил: в городе наблюдается отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции, а возможность для постепенного снятия ограничений есть.

В Смольном, впрочем, судя по всему, спешить не планируют.

«Как только мы расслабляемся — начинается повышение. Поэтому самое главное — избегать мест массового скопления людей и соблюдать правила», — заявил накануне губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.

Такое заявление подтверждает: не стоит ждать разрешений на массовые мероприятия и отмену масочного режима.

Кроме того, в ближайшее время, как ожидается, в Петербург начнут возвращаться студенты, которые разъехались по домам после того, как было введено дистанционное обучение в вузах. Такие изменения могут подпортить «коронавирусную» статистику.

Планируется, что Смольный проведет в пятницу, 29 января, встречу с представителями Роспотребнадзора, чтобы скоординировать действия. Решение по смягчению ограничений, вероятно, будет принято на этой встрече.

Не исключено, впрочем, что кинотеатры и концертные залы получат возможность продавать 50% билетов – это уже делают театры. Вероятно, некоторое послабление ограничений коснется общепита в торговых центрах, который не работает уже почти три месяца.