Петербургские рестораторы потеряли надежды на скорую отмену ограничений

В Петербурге рестораторы продолжают терять прибыль. Боевой настрой владельцев заведений сменился унынием: они просто ждут, какие решения будут приняты после 31 января. Возможное разрешение на работу до полуночи бизнесмены уже считают «идеальным».

Об этом Gazeta.SPb рассказал петербургский ресторатор Александр Затуливетров. По его словам, владельцы заведений общепита продолжают терять 20% от прибыли. Еще хуже приходится барам, которые получают основную часть выручки по вечерам. Их потери оценивают до 50%.

Отметим, что с 4 января заведениям общественного питания в Петербурге разрешили работать до 23:00. Решение было принято до 31 января. До этого, в новогодние праздники, рестораны и кафе были закрыты, а еще раньше были вынуждены закрываться в 19:00.

«Мы ждем, что хотя бы разрешат работу баров по вечерам и дадут открыться ресторанам в торговых центрах. В идеале хотелось бы, чтобы время закрытия общепита сместили на 00:00. Большинство клиентов как раз покидают рестораны перед закрытием метро», — добавил предприниматель.

Александр Затуливетров также добавил, что изменений рестораторы ждут без особых надежд.

«Все успокоились, мы уже не слышим возмущенных владельцев ресторанов. На нас не обращают внимания. При городском правительстве создан экспертный совет, который тоже молчит», — заметил он.

Ранее Gazeta.SPb писала об убытках петербургских рестораторов от ограничений в новогодние праздники. Зимние террасы и работа навынос не смогли спасти ситуацию.