Депутаты Петербурга хотят отменить банковскую комиссию за перевод пожертвований

Депутаты Петербурга хотят отменить банковскую комиссию за перевод пожертвований
Культурная прачечная благотворительной организации "Ночлежки". Фото: благотворительная организация "Ночлежка"

Петербургские депутаты хотят упросить жизнь благотворителей и отменить банковскую комиссию за перевод пожертвований. Законодатели подготовили инициативу, которую должны будут рассмотреть на федеральном уровне.

Изменения, которые предлагают депутаты Северной столицы, внесут поправки в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве). Ожидается, что законопроект представят в Мариинском дворце в среду, 3 февраля, на заседании Законодательного Собрания.

Как уточнил в пояснительной записке депутат Александр Тетердинко, как правило, благотворители делают пожертвования и перечисляют их на расчетный счет благотворительной организации в банке. При этом они должны оплачивать комиссию финансовой организации. Получение такой прибыли депутат называет необоснованным и несправедливым.

Парламентарий предлагает установить в федеральном законе норму о невзимании с благотворителей платы за банковские услуги по операциям с пожертвованиями.

Отметим, что в прошлом году в России сократилось общее число граждан, которые участвуют в благотворительности. Как писала Gazeta.SPb, по состоянию на конец сентября 2020 года, доля россиян, вносящих пожертвования, сократилась с 47% до 43%.

Сообщалось также, что большинство жителей России отдают на благотворительность от 100 до тысячи рублей – таких граждан 32%. Менее 100 рублей жертвуют 5% россиян, еще 3% жертвуют более пяти тысяч рублей. В 2019-м году, к слову, последний показатель был вдвое выше.

В прошлом году активнее всего деньгами россияне делились с благотворительными фондами, которые помогают животным и окружающей среде, а также пострадавшим в результате стихийных бедствий.

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