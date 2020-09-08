Россияне рассказали, сколько жертвуют на благотворительность

Число тех, кто совершает пожертвования более 5 тыс. рублей, уменьшилось с 6% до 3%. Фото: pixabay

Число тех, кто совершает пожертвования более 5 тыс. рублей, уменьшилось с 6% до 3%. Фото: pixabay

Общее число граждан России, которые участвуют в благотворительности, сократилось за год с 47% до 43%.

Большинство жителей отдают на пожертвования от 100 до 1 тыс. рублей ежегодно. Доля таких граждан составила 32%.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования платежной системы «Мир», менее 100 рублей жертвуют 5% граждан. За год данный показатель снизился с 18%. Более 5 тыс. рублей жертвуют 3% россиян, еще год назад показатель был выше вдвое.

Активнее всего в нынешнем году россияне жертвовали средства в фонды, которые оказывают поддержку животным и окружающей среде (37%), а также пострадавшим в результате стихийных бедствий (29%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский хоккейный клу СКА собрал миллион на благотворительность. Средства передадут Филатовской больнице, где от коронавируса лечат детей и новорожденных.