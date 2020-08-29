СКА собрал 1 млн на благотворительность

Хоккеисты поделились на две команды. Фото: ska.ru

Хоккеисты поделились на две команды. Фото: ska.ru

Средства передадут Филатовской больнице, где от коронавируса лечат детей и новорожденных.

Петербургский хоккейный клуб СКА устроил благотворительный матч, в рамках которой собирал средства для детской городской больницы номер 5 им. Н.Ф. Филатова. Там с начала пандемии коронавируса лечили юных пациентов от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеисты поделились на две команды — «белых» и «синих». На лед также вышли глава штаба СКА Роман Ротенберг, член совета директоров СКА Александр Медведев и гендиректор клуба Андрей Точицкий. В результате победили «синие» со счетом 10:19.

Удалось собрать один миллион рублей, который пойдет на нужды медицинского учреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА проиграл «Авангарду» со счетом 1:3.