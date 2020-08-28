СКА проиграл «Авангарду» со счетом 1:3

Омский клуб стал победителем турнира после матча.

Встреча СКА и «Авангард» состоялась сегодня, 28 августа, в Санкт-Петербурге в рамках турнира имени Николая Пучкова. Счет открыли уже на первой минуте усилиями канадского нападающего соперников Корбана Найта. На 37-й минуте шансы на победу сравнял Василий Токранов из СКА, но после этого в ворота петербуржцев закинули еще две шайбы. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «Авангарда».

Благодаря этому омский клуб выиграл турнир, на втором месте оказались «Торпедо» и СКА, тройку лидеров замкнули «Северсталь» и «Куньлуня». Меньше всех очков набрал «Сочи».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дриусси будет восстанавливаться после травмы как минимум 1,5 месяца. Футболист повредил медиальную коллатеральную связку.