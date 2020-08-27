Дриусси будет восстанавливаться после травмы как минимум 1,5 месяца

Футболист повредил медиальную коллатеральную связку.

Нападающий ФК «Зенит» Себастьян Дриусси получил серьезную травму во время матча с «Динамо». Теперь ему предстоит восстановление длиной как минимум в полтора месяца – он повредил медиальную коллатеральную связку. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу клуба.

Отмечается, что точные сроки лечения будут известны в ближайшее время, врачам важно проследить пока что за состоянием Дриусси. Напоминаем, что игрок получил травму в первом тайме на 15-й минуте – его уносили с поля на носилках.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу соперников. Это – первое поражение «Зенита» в рамках РПЛ текущего сезона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал о травме Дриусси и прокомментировал замену Дзюбы. В следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива» 30 августа.