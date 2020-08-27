Семак рассказал о травме Дриусси и прокомментировал замену Дзюбы

В игре с «Динамо», которая закончилась поражением «Зенита», петербургская команда в первом тайме лишись Себастьяна Дриусси, получившего травму.

По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, ситуаций по здоровью Дриусси сложная — травма достаточно серьезная. Он также отметил, что самостоятельно передвигаться футболист не в силах. И добавил, что для команды это стало большой потерей.

Как сообщили на сайте Nevasport.ru со ссылкой на официальный сайт «Зенита», Семак также рассказал, что ранняя замена Дзюбы связана с тем, что игру команды нужно было разнообразить — навесы и длинные передачи не приносили большой пользы.

В следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива» 30 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диагноз травмированного в матче с «Динамо» Дриусси станет известен после обследования.