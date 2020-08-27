Диагноз травмированного в матче с «Динамо» Дриусси станет известен после обследования

Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил серьезное повреждение в матче с московским «Динамо».

В среду, 26 августа, в Москве состоялся 5-й тур Российской Премьер-Лиги. С первых минут на поле в стартовом составе был выпущен 24-летний аргентинский футболист Себастьян Дриусси. Однако уже на 15 минуте встречи им была получена травма. Медики оказали спортсмену помощь и унесли его с поля на носилках.

Тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что для команды травмирование нападающего является большой потерей. Также, он подчеркнул, что травма является серьезной, а точный диагноз будет установлен после проведения обследований. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба города на Неве.

Обратно в Северную столицу игрок сине-бело-голубых был вынужден отправиться с помощью костылей. Ходить без них Дриусси не в состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо».