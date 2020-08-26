Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

Тренер отметил, что футболистам не удалось вскрыть оборону противника.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о поражении своих подопечных в матче с «Динамо». Он заявил, что голевых моментов у петербургской команды не было, так как московский клуб почти в полном составе сидел в защите. Такую тактику против «Зенита» используют многие, рассуждает Семак, и иногда оборону не так легко вскрыть.

Тренер также отметил, что серьезную травму во время матча получил Себастьян Дриусси. Он объяснил, что теперь придется вносить коррективы в игру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 1:0. Петербургской команде так и не удалось отыграться, а ведь единственный гол был забит в начале игры.