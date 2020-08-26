«Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 1:0

Петербургской команде так и не удалось отыграться, а ведь единственный гол был забит в начале игры.

Сегодня, 26 августа, в Москве состоялся матч в рамках пятого тура РПЛ. На поле «ВТБ Арены» встретились «Зенит» и «Динамо». Первый и единственный гол игры забил защитник столичной команды Тони Шунич. Мяч оказался в воротах «сине-бело-голубых» на четвертой минуте игры. «Зенит», как бы ни старались игроки, не смог отыграться.

Зато на 15-й минуте Себастьян Дриусси получил серьезную травмы, а Вячеслав Караев и Вилмар Барриос – замечания от арбитра, второго и вовсе удалили на 84-й минуте.

Таким образом, произошло первое в сезоне поражение «Зенита».

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