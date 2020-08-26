Соболева не вызвали в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Черчесов объяснил, что нельзя собирать команду, в которой есть конфронтации.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не был вызван в команду, так как у него есть конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом пишет ТАСС. Специалист убежден, что игроки должны решить вопрос между собой, а до тех пор сложно представить, чтобы они играли за одну команду.

«Согласитесь, нельзя собирать команду, изначально зная, что там есть какие-то недопонимания, тем более такого плана»,

– отметил Черчесов.

Он добавил, что не сомневается в профессионализме Дзюбы, а вот Соболев якобы использует не самые честные способы, чтобы попасть в сборную.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» думает над покупкой защитника «Ростова». Сам Осипенко никак не комментирует слухи.