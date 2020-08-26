«Зенит» думает над покупкой защитника «Ростова»

Сам Осипенко никак не комментирует слухи.

«Зенит» думает над тем, чтобы приобрести защитника «Ростова» Максима Осипенко. Об этом пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники. Пока не уточняется, на каких стадиях находятся переговоры и о какой сумме идет речь. Ни одна из сторон официально не комментирует данные.

Напоминаем, что впервые Осипенко принял участие в российской премьер-лиге в 2019 году, тогда он играл за «Тамбов». Сейчас он перешел в ростовскую команду, в нынешнем сезоне футболист вышел на поле четыре раза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что назван стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо». Первыми на поле столичного стадиона «ВТБ Арена» выйдут нападающие Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба, полузащитники — Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев.