Назван стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»

Определился состав петербургского «Зенита», который в первые минуты будет играть на гостевом поле с «Динамо».

Первыми на поле столичного стадиона «ВТБ Арена» выйдут нападающие Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба, полузащитники — Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев. На воротах сегодня будет стоять Михаил Кержаков. На обороне сегодня играют Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос и Деян Ловрен.

На скамейке запасных останутся Одоевский, Васютин, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Ригони и Шамкин.

Матч начнется в 20:45 по московскому времени сегодня, 26 августа, на московском стадионе «ВТБ Арена».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» сыграет с «Динамо» в лазурной форме.