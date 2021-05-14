Вячеслав Макаров снялся с предварительных выборов в Заксобрание

Вячеслав Макаров снялся с праймериз в Заксобрание. Фото: Baltphoto

Вячеслав Макаров снялся с праймериз в Заксобрание. Фото: Baltphoto

Спикер парламента Северной столицы Вячеслав Макаров решил снять свою кандидатуру с предварительных выборов в Законодательное собрание. Об этом сообщает «РБК».

Так, Вячеслав Макаров теперь будет избираться в Государственную думу, а также встанет во главе списка «Единой России» по Петербургу.

Напомним, что на праймериз в Думу Макаров появился еще в конце прошлого месяца.

Кроме того, 4 мая спикер парламента отправил документы и для участия в праймериз в ЗакСобрание города на Неве.

Известно, что выборы в городской парламент и выборы в Думу состоятся в одно время, 19 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спикер парламента Вячеслав Макаров вручил Сергею Соловьеву Почётную грамоту и памятную медаль «Законодательное Собрание Санкт-Петербурга».

Также gazeta.spb.ru писала, что Вячеслав Макаров рассказал о генетическом коде победителей у русского народа.