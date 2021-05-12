Вячеслав Макаров вручил Сергею Соловьеву Почётную грамоту и памятную медаль «Законодательное Собрание Санкт-Петербурга»

Этих наград вице-спикер Сергей Соловьев удостоен «за личный вклад в развитие парламентаризма в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-службы ЗакСа

Этих наград вице-спикер Сергей Соловьев удостоен «за личный вклад в развитие парламентаризма в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-службы ЗакСа

12 мая в ходе пленарного заседания председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил своему заместителю Сергею Соловьеву Почётную грамоту и памятную медаль «Законодательное Собрание Санкт-Петербурга».

Этих наград вице-спикер Сергей Соловьев удостоен «за личный вклад в развитие парламентаризма в Санкт-Петербурге, высокий профессионализм, а также в связи с юбилеем – 60-летием со дня рождения».

При вручении наград Вячеслав Макаров сказал: ​«Благодаря таким людям как Вы, Сергей Анатольевич, авторитет Законодательного Собрания очень высок. Вы человек очень надежный, знающий, понимающий. Вы понимаете, что такое настоящая дружба, что такое настоящий товарищ».

В этот же день перед депутатами с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства Санкт-Петербурга выступил губернатор Санкт-Петербурга​ Александр Беглов, а также были приняты один закон, одно постановление, приняты за основу несколько законопроектов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ликвидацию дефицита социнфраструктуры в Петербурге необходимо 219 млрд рублей.