Макаров рассказал о генетическом коде победителей у русского народа

Председатель ЗакСа считает, что именно благодаря генетическому коду россияне едины и сплочены.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров порассуждал о Дне Победы в преддверии 9 мая. Своими размышлениями он поделился в статье «Генетический код победителей – основа нашего единения и сплоченности». Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Макаров отметил, что День победы стал точкой отсчета истории новой нации и народа. Сама же война стала «развилкой мировых судеб», в рамках которой людям нужно было объединиться против общего врага – нацистов. Великую Отечественную войну Макаров считает в том числе цивилизационным конфликтом.

«Такие поворотные моменты истории не могут принадлежать лишь прошлому. Они навсегда записываются в генетический код народа»,

— пишет он.

Макаров убежден, что, потеряв генетический код, можно «безвозвратно заблудиться» — это, по мнению председателя ЗакСа, происходит во многих странах после распада СССР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вячеслав Макаров подал заявление для участия в предварительном голосовании.