Вячеслав Макаров подал заявление для участия в предварительном голосовании

Вячеслав Макаров подал заявление для участия в предварительном голосовании
Макаров надеяться, что региональный политсовет выберет в общегородскую часть списка достойных людей, которые работали в партии. Фото: пресс-служба Единой России в Петербурге

Председатель ЗакС Северной столицы, секретарь городского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров сегодня подал заявление для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в ЗакС Петербурга

Макаров надеяться, что региональный политсовет выберет в общегородскую часть списка достойных людей, которые много сделали для Петербурга. Он считает, что коллеги окажут ему доверие и поручат возглавить список в ЗакСа. Выдвижение кандидатов будет до 14 мая. Голосование будет до 30 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле введено в эксплуатацию 119 домов. Номер 1 по вводу жилья Московский район. За месяц введено в эксплуатацию 5 домов на 766 квартир, сообщает Комитет по строительству. Следующим в рейтинге стал Невский район, где сдано 4 дома, 852 квартиры.
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Вячеслав Макаров подал заявление для участия в предварительном голосовании
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