Вячеслав Макаров подал заявление для участия в предварительном голосовании

Председатель ЗакС Северной столицы, секретарь городского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров сегодня подал заявление для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в ЗакС Петербурга

Макаров надеяться, что региональный политсовет выберет в общегородскую часть списка достойных людей, которые много сделали для Петербурга. Он считает, что коллеги окажут ему доверие и поручат возглавить список в ЗакСа. Выдвижение кандидатов будет до 14 мая. Голосование будет до 30 мая.