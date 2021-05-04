В апреле введено в эксплуатацию 119 домов

В апреле введено в эксплуатацию 119 домов
Номер 1 по вводу жилья Московский район. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В апреле в Северной столице введено в эксплуатацию более 111 тысяч «квадратов» жилья, 119 домов на более 2200 квартир. Номер 1 по вводу жилья Московский район. За месяц введено в эксплуатацию 5 домов на 766 квартир, сообщает Комитет по строительству.

Следующим в рейтинге стал Невский район, где сдано 4 дома, 852 квартиры. На третьем месте Приморский район – 8 домов, 281 квартира. Также в апреле введено в эксплуатацию 14 объектов общегражданского назначения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 650 уборочных машин вышли очищать улицы Петербурга. Сегодня на уборку Северной столицы вышли более тысячи сотрудников дорожных предприятий. Вручную и с помощью 653 единиц техники они чистят улицы Петербурга. Только за прошлые сутки с дорог вывезли 165 кубометров мусора, а на влажную уборку ушло более 5,5 кубометров воды, сообщает Комитет по благоустройству города.

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