Более 650 уборочных машин вышли очищать улицы Петербурга

Более 650 уборочных машин вышли очищать улицы Петербурга
В благоустройстве участвуют более 800 специалистов и более 200 автомобилей. Фото: gov.spb.ru

Сегодня на уборку Северной столицы вышли более тысячи сотрудников дорожных предприятий. Вручную и с помощью 653 единиц техники они чистят улицы Петербурга. Только за прошлые сутки с дорог вывезли 165 кубометров мусора, а на влажную уборку ушло более 5,5 кубометров воды, сообщает Комитет по благоустройству города.

Убираются в зеленых уголках Петербурга. В благоустройстве участвуют более 800 специалистов и более 200 автомобилей. За прошлую неделю из Северной столицы вывезли 1200 кубометров мусора и 2900 тонн смета. До 10 мая петербуржцы могут оценить уборку в опросе на сайте ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге шесть трамваев изменят маршруты в мае. С субботы до воскресенья движение изменит трамвай №40. С воскресенья до 16-го по другой дороге будут ездить трамваи №9, 55 и 61.

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